الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية

جانب من اجتماع وزير
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة

عقد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مجلس إدارة اتحاد الفعاليات الرياضية، برئاسة أحمد الشامي الكاتب الصحفي بالأهرام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة خطط الاتحاد الفترة المقبلة.

تناول اللقاء العديد من الأمور الخاصة بخطة الاتحاد الفترة المقبلة، وقال أشرف صبحي، إن فكرة اتحاد الفعاليات الرياضية، تأتي ضمن رؤية الوزارة في مواكبة التغيرات التي تشهدها الفعاليات حول العالم.

أضاف صبحي، أن الاتحاد سيلقى كل الدعم والتعاون من الوزارة، والانسجام مع الإدارات المختلفة التي تعمل في المجال نفسه.

وزير الرياضة: حريصون على تذليل كافة العقبات وتوفير الامكانيات التي تضمن زيادة الفعاليات الرياضة في مصر

وأشار وزير الشباب إلى أن الطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات الرياضة وجعل مصر قبلة لكافة الاتحادات الدولية لتنظيم البطولات والفعاليات.

أوضح وزير الرياضة أن استحداث فعاليات جديدة وفتح أبواب جديدة من خلال شركات أجنبية لإقامة أحداث رياضية دولية.

وأوضح أشرف صبحي، أن اتحاد الفعاليات الرياضية أحد أذرع الوزارة الاقتصادية لزيادة الفعاليات التي تقام في مصر.

من جانبه قال، قال أحمد الشامي، رئيس اتحاد الفعاليات الرياضية، إن الاتحاد يمتلك أجندة كبيرة في الفعاليات والاحداث الرياضية  للمساهمة في تطبيق رؤية الوزير  نحو استحداث فعاليات جديدة.

أضاف الشامي، أن البداية ستكون من خلال فعالية اليوم الرياضي المصري الصيني، وابرام بروتوكولات تعاون مع شركات بالدول العربية، كما تم عرض تنظيم كأس إفريقيا للجامعات بالتعاون مع الاتحاد الافريقي للجامعات وأيضا دورة الألعاب الأولي للجاليات بمصر.

حضر الاجتماع اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد الخالق مدير إدارة السياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد الشاذلي مدير عام الإعلام بوزارة الشباب والرياضة والمتحدث الرسمي للوزارة، والاستاذ احمد حسان  مدير عام التنمية الرياضية

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية من أحمد الشامي رئيسًا واللواء خالد شاهين نائب أول، المهندس ربيع مصطفى إبراهيم نائب، اللواء محسن مرسي، أمين الصندوق وعضوية الأستاذ محمد مصطفى الجوهري الكاتب الصحفي بالأهرام، الدكتورة هبة محمد، الأستاذ كمال فتحي والأستاذ محمود كريم، والأستاذ أحمد عبد الخالق عضو مجلس الادارة والجهة الادارية لوزارة الشباب والرياضة بالاتحاد.

جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
جانب من اجتماع وزير الشباب والرياضة
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