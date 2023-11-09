الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يشكر وزير الرياضة لدعمه المنتخبات الوطنية

وزير الشباب مع جمال
وزير الشباب مع جمال علام - أرشيفية

توجه مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالشكر لوزير الشباب الرياضة أشرف صبحي؛ لدعمه “اللا محدود” ومساندته الدائمة للمنتخبات الوطنية، لاسيما  المنتخب الوطني الأول في بداية مشواره في تصفيات كأس العالم والمساهمة في توفير طائرة خاصة لسفر المنتخب إلى ليبريا لمواجهة سيراليون يوم 19 نوفمبر الجاري.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة الفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كلا من (كندا والمكسيك والولايات المتحدة).

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح. 

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى فتحي، ومصطفى محمد ومحمد شريف، ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش، وحسين الشحات.

اتحاد الكرة أشرف صبحي المنتخب الوطني الأول وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي اتحاد الكرة يشكر أشرف صبحي

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