الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عبقري في 6 ابتدائي.. الطالب يحيى يلتحق بكلية العلوم لنبوغه المبكر (فيديوجراف)

الطالب يحيي عبدالناصر
الطالب يحيي عبدالناصر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل التحاق الطالب يحيي عبد الناصر لكلية العلوم بجامعة دمياط.

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محافظ دمياط تُهنئ الطفل النابغة يحيى عبدالمقصود بعد نقله للدراسة بكلية العلوم

يحيي عبد الناصر

وهنأت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الطفل النابغة يحيى عبدالناصر محمد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية، بعد موافقة مجلس الوزراء على قبوله للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهتم بملف رعاية النابغين والشباب المتفوق علميًا ودعم الباحثين.

هذا ويشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر أيضًا عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج النابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة حتى يصبح فى المكانة العلمية التي يستحقها.

الطفل العبقري يحيي عبدالناصر

ويأتي ذلك فى ضوء ما قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من إجراء اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test"، وخوضه اختبارات القبول بمدينة زويل كما خضع لاختبارات لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية وحصوله على مستوى ممتاز مما يؤهله للدراسة بالجامعة دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية واجتاز المقابلة بنجاح.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب الفائقين، وتحفيزًا لذوي المهارات والقدرات الخاصة، وذلك في ضوء جُهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

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