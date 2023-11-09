الأنبا فليوباتير يترأس احتفالية تكريم خريجي دورة "الكتاب المقدس"

ترأس الأنبا فليوباتير أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أبو قرقاص بالمنيا حفل خريجي دورة "دراسة الكتاب المقدس" بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية.

تضمنت الاحتفالية عدة فقرات من بينها فقرة تراتيل مسيحية،قدمها كورال "إيڤ أنجيليون"الخاص بالإجتماع العام وباقة من الترانيم الروحية.

وختتم فليوباتير الاحفتالية بتكريم الفائزين بمرحلة 1و2 و3 و4 ابتدائي بالكنيسة لمشاركتهم في "مسابقة احفظ كتابك لعام 2023 ولسماع أستكمال تفسير الإصحاح الحادي والعشرون من إنجيل القديس متي البشير.

في السياق، شارك أسقف الكنيسة الأرثوذكسية خلال الأسبوع الجاري في فعاليات تدريب لخدام التربية الكنسية الصباحية عن "مشروع المنتيسورى".

ناقش التدريب عدة موضوعات من بينها موضوع عن التربية الجنسية ومراجعة سريعة على الدائرة الصباحية والقصه الكتابية" "من خلال ورش عمل بحضور 34 خادمة من 17 كنيسة، بالتعاون مع برنامج اطلاق النشء التابع لأسقفية الخدمات العامة وذلك ببيت مارمينا للمؤتمرات والخلوات الروحية - بمنهري على مدار 4 أيام متتالية، بحضور مسؤول الخدمة القس صموئيل زغلول.