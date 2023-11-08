الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية من البحر الأحمر

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء عظة الأربعاء الأسبوعية من كنيسة الأنبا بولا بمبيت دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

 كما شارك قداسته في صلوات العشية، بحضور عدد من الأساقفة وكهنة إيبارشية البحر الأحمر، والأقباط والشمامسة.
وقامت القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بالبث المباشر لفعاليات العظة منذ قليل.

يأتي ذلك على هامش مشاركة البابا وعدد من أساقفة ومطارنة ومديرى إيبارشيات مدن القناة وإيبارشية البحر الأحمر، في سيمنار الاباء الكهنة المنعقد بالبحر الأحمر حاليا.

ويشارك هذا العام عدد 15 من إيبارشيات الوجه البحرى والقبلى، بالإضافة إلى إيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام الرعوى والتدبير الداخلى للأب للكاهن، وسوف يُعقد لقاء بحثى دراسى تدريبى للآباء الكهنة بعنوان «البناء النفسى السليم لعقل وقلب الكاهن».

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى الفترة من ٥ الى ٩ نوفمبر 2023 بمقر استراحة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وسوف يحاضر فى المؤتمر قداسة البابا ونخبة من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وآباء كهنة أجلاء وبمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق.

ومن جانبه رحب الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر باستضافة المؤتمر، حيث تستعد الإيبارشية لاستقبال هذا الحدث المهم.
 

رابط البث المباشر:

 

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