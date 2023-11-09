"الصحفيين بالإسكندرية" تستقبل وفدًا من الأطباء لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، اليوم الخميس، وفدا من مجلس نقابة الأطباء في المحافظة لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والدكتور عبد المنعم فوزي نقيب الأطباء بالإسكندرية، الدكتورة مها غانم وكيل نقابة الأطباء، شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين، وشوكت سعد وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية.

برتوكول تعاون لخدمة أعضاء النقابتين

تناول اللقاء مناقشة بعض الملفات الخاصة بالنقابتين، ودراسة توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين بما يتيح توفير خدمات أكبر لأعضاء نقابتي الأطباء والصحفيين.

وقدم نقيب أطباء الإسكندرية درع تكريم لنظيره، كما تسلم رئيس النقابة الفرعية درع تكريم نيابة عن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب عام الصحفيين.

ووجه الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية الشكر للكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجلسي النقابة العامة والفرعية للصحفيين للتعاون المثمر بين النقابتين.