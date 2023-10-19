الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وقفة رمزية لصحفيي الإسكندرية تضامنًا مع غزة

وقفة رمزية لصحفيي
وقفة رمزية لصحفيي الإسكندرية

نظّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالإسكندرية تظاهرة رمزية أمام مقر النقابة وسط المدينة، للتنديد بالمجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني ورافضا لتهجيرهم لسيناء. 

وردد صحفيو الإسكندرية هتافات تسقط تسقط إسرائيل، لا للتهجير، القدس العربية، وجرى حرق العلم الصهيوني.

بيان من صحفيون الإسكندرية لدعم فلسطين 

عقب انتهاء الوقفة أصدر بيان من صحفيو الإسكندرية تضمن أن الاحتشاد الرمزي اليوم أمام نقابة الصحفيين بالإسكندرية يمثل   امتداد للرسالة الواضحة التي انطلقت من قلب القاهرة من قلعة الحريات نقابة الصحفيين، حيث عبر الآلاف بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن أمن ومصالح وطنه، وداعمًا بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولن يُسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت.

أضاف البيان أن الشعب يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان الاحتلال الهمجي أنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.و

تفويض السيسي لمواجهة المخطط الإسرائيلي 

وبعث اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالإسكندرية رسالة تفويض للرئيس السيسي للمواجهة مخطط القضاء على القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط التهجير إلى سيناء، مؤكدين أن مصر حاضنة للعرب إلا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وأن ممارسات إسرائيل هي لدفع أهل غزة إلى سيناء وسيتبعه دفع الفلسطنيين في الضفة الغربية الي الأردن مطالبين المجتمع الدولي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تقف علي الجانب المصري، مؤكدين أن الممارسات الإسرائيلية تمثل إنتهاكًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والانسانية وان السيادة المصرية خط احمر.

وقفة رمزية لصحفيي الإسكندرية
وقفة رمزية لصحفيي الإسكندرية
وقفة رمزية لصحفيي الإسكندرية
وقفة رمزية لصحفيي الإسكندرية
وقفة رمزية لصحفيي الإسكندرية
وقفة رمزية لصحفيي الإسكندرية
وقفة رمزية لصحفيي الإسكندرية
وقفة رمزية لصحفيي الإسكندرية
أعضاء الجمعية العمومية نقابة الصحفيين بالاسكندرية الشعب الفلسطيني القدس العربية لا للتهجير

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