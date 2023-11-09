بنك إسرائيل: حرب غزة تكلف اقتصادنا 600 مليون دولار أسبوعيًا

كشف تقرير بحثي صادر عن بنك إسرائيل المركزي، اليوم الخميس، عن أن غياب العديد من العمال الإسرائيليين عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، كلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بـ2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا، أو حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التقرير يقيس التكلفة الأسبوعية في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر، ويعزو الانخفاض إلى "عرض العمالة الإسرائيلية إلى التعبئة المكثفة لجنود الاحتياط، وإجلاء السكان في الجنوب والشمال، وإغلاق النظام التعليمي، مما يجعل من الصعب على الإسرائيلييين الآباء العمل".

وينقسم احتساب التكلفة التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.25 مليار شيكل بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و590 مليون شيكل بسبب غياب 144 ألف مواطن تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الحرب، ونحو 500 مليون شيكل بسبب تعبئة حوالي 360 ألف جنود احتياط.

ويشير المركزي الإسرائيلي، في تقريره، إلى أن الفتح الجزئي لنظام التعليم في الأيام الأخيرة قد يقلل من التكلفة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيونى فى غزة

ويواصل الاحتلال، لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوا وبحرا وبرا، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية.

وحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 10,812 شهيدا من بينهم 4,412 طفلا، ونحو 29 ألف جريح. بينما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، أكثر من نصفهم من الأطفال.