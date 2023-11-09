ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة لـ10812 فلسطينيًا بينهم 4412 طفلًا

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في آخر تحديث لها، إن ما لا يقل عن 10,812 فلسطينيًا، من بينهم 4,412 طفلًا، قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

بينما قالت الخارجية الألمانية إن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ستزور الإمارات والسعودية ودولة الاحتلال الاسرائيلي في جولة للشرق الأوسط تبدأ غداً الجمعة.

وأفادت "رويترز" بأن اجتماعا ثلاثيا عقد في قطر، يوم الخميس، بين رؤساء وكالة المخابرات المركزية والموساد ورئيس الوزراء القطري؛ لمناقشة معايير اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقالت "رويترز"، نقلا عن مصدر مطلع على الاجتماع" إن المحادثات شملت أيضا مناقشة السماح بدخول واردات الوقود الإنسانية إلى غزة.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدعم وقفا إنسانيا للحرب للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

وقال للصحفيين في برلين أثناء حديثه لوسائل الإعلام قبل اجتماعه مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه يجب احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في الصراع.

وقد دعا رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عما يقدر بنحو 240 رهينة احتجزتهم حماس، ومن بينهم 21 مواطناً أرجنتينياً، وفي إعلان على صفحة كاملة نُشر في العديد من الصحف الإسرائيلية الكبرى اليوم الخميس، كتب فرنانديز: "تطالب الأرجنتين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص الذين أسرتهم حماس، خاصة مواطنينا".

وحسب ما ورد، سيتم نشر إعلان فرنانديز، الذي ظهر في الصحف بما في ذلك صحيفة هآرتس وإسرائيل هايوم وجيروزاليم بوست، في بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، يوم الجمعة.

وقال وزير دفاع دولة الاحتلال، يوآف غالانت، إن إسرائيل تخوض "حربا طويلة الأمد"، وقال غالانت، خلال اجتماع مع المديرين العامين للوزارات الحكومية والمسئولين المحليين، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "نحن بحاجة إلى حل الأمور بسرعة، حتى لو لم يكن بشكل كامل".

وقال إن خطة الجيش هي وقف إطلاق حماس للصواريخ حتى تستمر الحياة العامة الإسرائيلية بالقرب من غزة.