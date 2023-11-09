عاجل.. بالقنابل المضيئة.. آلة الحرب الإسرائيلية تجدد قصفها لمختف مناطق قطاع غزة

جددت آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة، القصف على مواقع مختلفة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء القطاع.

وقالت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، إن مدفعية الاحتلال بتعزيز من الطائرات الحربية، أطلقت عدة قذائف مدفعية وصاروخية على المنطقة الشرقية من خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن آلة الحرب الإسرائيلية قصفت منزلا في بلدة بنى سهيلا شرق خان يونس، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات.

وفي غزة، قصف طائرات الاحتلال مخبزا في حي الشجاعية شرقا، كما تواصل قصف عدة مناطق شمال بيت لاهيا منذ أكثر من ساعتين بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مخيم الشاطئ.

كما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف من زوراق الاحتلال في غرب غزة.

وأفاد مراسلو "وفا"، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة العشرات جلهم أطفال، في قصف على حي الصبرة شرق مدينة غزة.