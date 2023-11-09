يونيسف: مخزوناتنا نفدت وأدخلنا 50 شاحنة مساعدات إلى غزة لكن الاحتياجات أكبر بكثير

أعلنت منظمة اليونيسف، اليوم الخميس، أن مخزوناتها نفدت وأدخلنا 50 شاحنة مساعدات إلى غزة لكن الاحتياجات أكبر بكثير، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار مجهولة الهوية أصابت مبنى في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، وعادة ما تعلن إسرائيل ما إذا كانت الهجمات تأتي من غزة، مما يشير إلى أن الطائرة بدون طيار ربما جاءت من مكان آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق هذا الشهر إنه نشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر كتعزيزات، بعد يوم من إعلان حركة الحوثي المتحالفة مع إيران أنها شنت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على إسرائيل وتعهدت بتنفيذ المزيد.

بريطانيا: دعوات اطلاق النار غير مفهومة



وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة مفهومة، ولقد دعمت المملكة المتحدة حرب إسرائيل ولم تدعو إلى وقف إطلاق النار بنفسها على الرغم من الضغوط الدولية المكثفة.

وقال كليفرلي خلال زيارة إلى الرياض حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: “حسناً، ما قلناه هو أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار أمر مفهوم”.

لكن ما ندركه أيضًا هو أن إسرائيل تتخذ إجراءات لضمان استقرارها وأمنها.

وأضاف: "بالطبع، نريد أن نرى حلاً لهذا الوضع الرهيب في أسرع وقت ممكن". "إن التحدي المباشر هو الاحتياجات الإنسانية لشعب غزة."

قالت وزارة الصحة في غزة في آخر تحديث لها إن ما لا يقل عن 10,812 فلسطينيًا، من بينهم 4,412 طفلًا، قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستزور الإمارات والسعودية وإسرائيل في جولة للشرق الأوسط تبدأ يوم الجمعة.

كما أفادت رويترز أن اجتماعا ثلاثيا عقد في قطر يوم الخميس بين رؤساء وكالة المخابرات المركزية والموساد ورئيس الوزراء القطري لمناقشة معايير اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقالت رويترز نقلا عن مصدر مطلع على الاجتماع إن المحادثات شملت أيضا مناقشة السماح بدخول واردات الوقود الإنسانية إلى غزة.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدعم وقفا إنسانيا للحرب للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

وقال للصحفيين في برلين أثناء حديثه لوسائل الإعلام قبل اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه يجب احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في الصراع، و"يجب ألا تتحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي كبير. وأضاف ستولتنبرغ: "يجب على إيران وحزب الله البقاء خارج هذه المعركة".

وقد دعا رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن ما يقدر بنحو 240 رهينة احتجزتهم حماس، ومن بينهم 21 مواطناً أرجنتينياً ـ ويقال إن أصغرهم يبلغ من العمر تسعة أشهر فقط.