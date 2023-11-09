أبرزها رفض التهجير.. 9 بنود فى بيان وزراء الخارجية العرب التحضيرى لقمة غزة

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا، اليوم الخميس، بالرياض برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وذلك لبحث البند الوحيد على جدول الأعمال وهو العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبل وقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعداد القرارات العربية المتعلقة بهذا البند الوحيد للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها غدا السبت بالرياض، بناء على طلب فلسطين والسعودية.

وصدر عن الاجتماع بيان شمل القرارات التي تعبر عن الموقف العربي الجماعي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومنها:

- إدانة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه علي قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ورفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأية أراض فلسطينية أخرى.

- رفض أيه ترتيبات أمنية أو عسكرية أو سياسية دولية ما بعد انتهاء الحرب علي غزة تستبعد سيطرة وحكم السلطة الفلسطينية للقطاع.

- الدعوة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي علي الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وتقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين وشعبها.

- تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك العاجل نحو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمطالبة بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية علي غزة وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بوقف هذه الحرب، ودعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولية وقف هذه الحرب والأزمة التي تهدد الأمن والسلام الدوليين.

- رفض الدول العربية لأية خطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو لمصر أو الأردن أو أية جهة أخري.

- التمسك بحل الدولتين والدعوة فورا لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية بهذا الشأن وربط مسألة التطبيع وإقامة السلام الشامل مع إسرائيل بتنفيذ المبادرة العربية للسلام، وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

- التمسك بالولاية الأردنية الهاشمية علي المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ورفض كافة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل والمستوطنين بالقدس المحتلة وخاصة ضد المسجد الأقصى.

- دعم الجهود العربية والفلسطينية وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بجمع كافة المعلومات والوثائق التي تدين وتوضح الجرائم الإسرائيلية المتعددة ضد الشعب الفلسطيني خاصة جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وتقديمها إلى المحاكم الدولية المعنية لمحاسبة إسرائيل علي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

- رفض كافة المحاولات لتوسيع نطاق الصراع والحرب الحالية لشمل أطراف ودول عربية أخري، وتقديم الدعم المطلوب والكامل للبنان ودعوة إسرائيل لاحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.