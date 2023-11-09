وزراء خارجية العرب: نرفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأى أراضٍ فلسطينية أخرى

أدان وزراء الخارجية العرب، الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ورفض وزراء خارجية العرب، إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأي أراض فلسطينية أخرى، داعين إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف وزراء الخارجية العرب: "رفض أي ترتيبات أمنية أو عسكرية أو سياسية دولية ما بعد انتهاء الحرب تستبعد سيطرة وحكم السلطة الفلسطينية".

ودعا وزراء خارجية العرب، إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.