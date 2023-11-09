سيدة الفيروز.. قصة مصرية تشارك في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة (صور)

قالت إيمان إسماعيل فروجة مفتش مالي وإداري بالإدارة التعليمية بشمال سيناء، إحدى المشاركات في إدخال المساعدات على مدار الأيام الماضية : «أنا بنت من شمال سيناء أثناء حدوث القصف علي قطاع غزة ذهبنا كمؤسسات وجمعيات وتحالف الوطني ومصر الخير وبنك الطعام ومجتمع مدني إلى معبر رفح لتقديم المساعدات والإصرار على فتح المعبر لدخول هذه الشاحنات الإنسانية».

أضافت إيمان:«بعد أن حضر الأمين العام للأمم المتحدة وقام بعمل مؤتمر وأثناء اللقاء ظهرت صورة أبناء مصر بشكل منظم تضامنًا مع القضية الفلسطنية وبحضور أبناء شمال سيناء وتم التصريح بفتح المعبر واستقبال أول 20 شاحنة مساعدات لأهالينا بقطاع غزة بفلسطين».

أوضحت:«قام المتطوعون من الشباب بتجهيز الشاحنات للدخول الي القطاع بشكل منظم وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطنين وكانت الإنفراجة الأولى على أهالينا في فلسطين وشباب سيناء تساعد وتدعم الأسر العالقين المتواجدين بالعريش الذين قفل عليهم المعبر من الجانب الفلسطيني وأصبحوا في مدينة العريش».

وواصلت: “تقدمت صديقتي أم فادي باستقبال العالقين لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها وعلاج هذه الأسر وجميع أهاليهم بالقطاع، وتم فتح منزل من منازل أبناء سيناء لهم”، مؤكدة دعمهم خلال هذه الظروف التي يمر بها القطاع المحاصر".

ووواصلت حديثها إلى أهالي فلسطين:«خليكم صامدين حافظوا على أرضكم ولا تفرطوا في أي شبر منها، الأكل والشرب مقدور عليه إلا الأرض مثل العَرْض، إحنا بندعم مَن هم تحت القصف بالقطاع ومن هم عالقين بالعريش وتم عمل جروب إخواتنا الفلسطينيين لمَن يحتاج لمساعدات ولا ننسي فضل مصر وحكمة الرئيس السيسي الذي يتريث في اتخاذ القرارات".

إيمان إسماعيل فروجة

إيمان إسماعيل فروجة

إيمان إسماعيل فروجة

إيمان إسماعيل فروجة