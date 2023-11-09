الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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30 شاحنة مساعدات لغزة وعبور 500 من مزدوجي الجنسية.. آخر المستجدات بقطاع غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات أمام معبر رفح

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح شهد زخمًا كبيرًا من حيث عدد الشاحنات التي وصلت للأراضي الفلسطينية.

وقال، خلال مداخلة أجراها لـ“القاهرة الإخبارية” من أمام معبر رفح: "وصل حتى الآن 30  شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، بالفعل للأراضي الفلسطينية، والتي أفرغت حمولتها للجانب الفلسطيني ووصلت إلى عمق فلسطين.

وأضاف: “هناك العديد من السيارات التابعة للسفارات والقنصليات التي نسقت مع الجانب المصري، لإجلاء رعاياها" مؤكدًا أن هناك أكثر من 500 شخص مزدوجي الجنسية عبروا إلى مصر، علاوة على المصريين العالقين بقطاع غزة.

وأوضح مراسل قناة “القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف تقف أمام معبر رفح، لاستقبال حالات الجرحى والمصابين، من قطاع غزة، إذ وصل حتى الآن 12 حالة من الجرحى والمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في شمال سيناء".

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