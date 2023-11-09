الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مستشفى النصر للأطفال بالقذائف المدفعية

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الخميس، مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة بالقذائف المدفعية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلًا عن مراسلها، إن مدفعيات الاحتلال المتوغلة استهدفت المستشفى بقذائف عدة، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في مرافقه.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن توقف 18 مستشفى من أصل 35 عن العمل تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، وإغلاق 71% من مرافق الرعاية الأولية لنقص الوقود أو بسبب القصف.

وأوضحت الوزارة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أُصيبوا نتيجة القصف والنساء اللاتي يلدن بعمليات قيصرية.