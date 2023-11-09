الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يداهم كهفا لجأت إليه عائلة عقب تهجيرها قسرا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، كهفا لجأت إليه عائلة فلسطينية بعد أن هجرت قسرا عن منزلها بسبب اعتداءات المستعمرين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت كهفا في قرية اصفي بمسافر يطا، لجأت إليه عائلة المواطن عيسى عوض المكونة من أربعة أفراد بينهم امراة مسنة، عقب تهجيرهم قسرا من منزلهم في قرية الطوبا قبل ما يزيد عن أسبوعين، بسبب اعتداءات المستعمرين المستمرة عليهم.

وأضافت أن المستعمرين كانوا قد هاجموا على منزلهم قبل أكثر من أسبوعين، وحطموا الأثاث وأتلفوا خزانات المياه، وسرقوا عددا من أغنامهم، وهددوهم بالقتل، ما أجبرهم على الخروج قسرا من منزلهم واللجوء لكهف صغير يقع في القرية بجوار أقاربهم.

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