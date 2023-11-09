الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف فندق الحلو شمال مدينة غزة

قصف غزة
قصف غزة

ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت فندق الحلو ومنطقة الكرامة شمال مدينة غزة.

وأشارت إلى سقوط  9 شهداء على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم جباليا شمال القطاع.

فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإضاءة في سماء غزة، بالتزامن مع قصف استهدف مواقع في القطاع.

يأتي ذلك في ظل استمرار  قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ 33 على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تمكّنها من إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلع نوفمبر الجاري.

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