الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الروم الأرثوذكس يحتفلون بمرور عامين على تكريس كنيسة القديس نيقولاوس بنيويورك

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، بمرور عامين على تكريس كنيسة القديس نيقولاوس قرب مركز التجارة العالمي في مانهاتن بمدينة نيويورك. 

تفاصيل الحفل

حيث أنه في نوفمبر 2021 كرس قداسة البطريرك المسكوني بارثولوميوس كنيسة القديس نيقولاوس بعد إعادة بنائها، وذلك بدلاً من الكنيسة الأصلية التي كانت تحمل نفس الاسم والتي تأسست في عام 1916 من المهاجرون اليونانيون، والتي تدمرت عندما انهار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي الأصلي خلال هجمات 11 سبتمبر في عام 2001. 

بعد تدمير الكنيسة أمكن استخراج القليل جدًا من محتويات الكنيسة من تحت الأنقاض، لكن فقدت رفات القديس نيكولاس والقديسة كاترين السينائية والقديس سابا.

حضر صاحب الغبطة برفقة رئيس أساقفة أمريكا Elpidoforos ومتروبوليت خلقيدونية Emmanouel، حيث تم الترحيب بهم من قبل حرس فخري من الأمريكيين اليونانيين الذين يخدمون في الشرطة.

وحضر خدمة تكريس الكنيسة مديرين تنفيذيين بارزين في الإدارة الأمريكية من الأمريكيين ذوي الأصول اليونانية، وممثلون سياسيون أمريكيون، وأقارب ضحايا 11 سبتمبر، وحشد من المواطنين العاديين.

بدأت خدمة التكريس المجيدة برفع صليب الكنيسة ووضعه على القبة الرخامية للكنيسة، بعد أن باركه البطريرك المسكوني.

وكان قد أحضر رفاة للقديس نيقولاس من جبل آثوس، عوضًا عن الرفاة التي فقدت عندما انهارت الكنيسة، وضعها البطريرك وسط هيكل الكنيسة المقدس، كما حُمِل إلى الكنيسة ما تم استخراجه من محتويات الكنيسة من تحت الأنقاض.

هذا وبمناسبة عيد رؤساء الملائكة، حضر صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني صلاة الغروب الكبرى للعيد في كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية. 

وقام بالصلاة المتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية، وبعد صلاة الغروب ترأس خدمة صلاة الخمس خبزات أمام مدخل الكنيسة من الخارج، وفي النهاية، تم تقديم الحلويات والعصائر للمؤمنين بمناسبة العيد. 

الروم الارثوذكس تكريس كنيسة القديس نيقولاوس مركز التجارة العالمي تفاصيل الحفل

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