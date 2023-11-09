استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 7 فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بينها حالات خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمته مخيم جنين للاجئين.

وقبل ذلك أعلنت الوزارة عن شهيدين 51 عامًا و30 عامًا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من بيت لحم والخليل.

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 170

وحسب إحصائيات رسمية فلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 170 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي و378 منذ بداية العام الجاري.

وفي هذا الصدد حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مما وصفته "الحملات الدعائية التحريضية" التي قالت إن إسرائيل تمارسها لشيطنة الفلسطيني أينما كان بشتى الوسائل.

واعتبرت الوزارة أن حملة إسرائيل تستهدف "محو الوجود الفلسطيني بمعناه الديموغرافي والسياسي، وتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها تحت غبار الحرب الدموية على قطاع غزة".

وقالت إنه "في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يصعد إجراءاته التنكيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وحملت الخارجية الفلسطينية إسرائيل والدول الداعمة لها "المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم"، محذرة من انفجارات في الضفة الغربية تصعب السيطرة عليها.