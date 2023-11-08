الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": 26 ألف جريح فى غزة جراء العدوان الإسرائيلى

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية

كشف د. أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن نسب الإصابات في فلسطين جرّاء الحرب مع الاحتلال قائلًا إن هناك ما يزيد عن 26 ألفًا من الجرحى.

أضاف متحدث الصحة الفلسطينية في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC": "هناك أكثر من 6 آلاف مريض يحتاجون الخروج من قطاع غزة لعدم توفر العلاج لهم داخل مستشفيات القطاع" مشيرًا إلى أن هذه الحالات تشمل إصابات خطيرة وحرجة ومعقدة.

وتابع "الاحتلال يستهدف الأحياء السكنية وبالتالي كل الجرحى الذي يدخلون المستشفيات إصاباتهم عميقة ومعقدة وخطيرة بسبب الاستخدام المفرط للسلاح من قِبل قوات الاحتلال، إضافة إلى استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا.

“الصحة الفلسطينية”: عدد كبير من الشهداء لم يتم استخراج جثثهم

 كما أشار إلى أنه حتى هذه اللحظة هناك عدد كبير من الشهداء لم يتم استخراج جثثهم من تحت الأنقاض: "الكل يجب أن يعرف أن حجم ما يصل إلى المستشفيات هو الإصابات المعقدة التي تحتاج إلى تدخلات جراحية غير متوفرة داخل قطاع غزة".

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