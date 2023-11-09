رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على سيارات ذوي الإعاقة

تهتم فئة كبيرة من ذوي الإعاقات عن كيفية الاستعلام عن الكشف الطبي للحصول على سيارات ذوي الإعاقة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة والتي أبرزها الحصول على سيارة معفاة من الجمارك والضرائب وبها ميزات أخرى منها الكارت المجاني لركوب المواصلات ووسائل النقل النقل العام.

رابط الاستعلام عن الكشف الطبي للحصول على سيارات ذوي الإعاقة

وتنشر الدستور خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي للحصول على سيارات ذوي الإعاقة والرابط.

يعتبر هذا الاستعلام مهمًا لأصحاب الإعاقات لإجراء الفحص الطبي والوظيفي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة بهدف توفير حياة كريمة لهم، وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها موقع الدستور، نرصد في هذه السطور خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي.

يمكن لأصحاب الإعاقات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بعد إجراء كشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية، حيث يتم تحديد صلاحية المتقدم للحصول على هذه البطاقة.

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

1. قم بالدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط المتاح.

2. اختر قسم "أخبارنا".

3. اضغط على رابط "الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة"، أو ادخل مباشرة من الرابط المتاح.

4. اختر خيار الاستعلام.

5. أدخل رقمك القومي.

6. اضغط على زر البحث.

7. ستظهر لك معلومات موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي 2023 لكارت الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن نتيجة الكشف الطبي من شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة والتي تعلن في غضون 10 إلى أسبوعين على أن يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والصحة.

الحالات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

أشارت وزارة التضامن إلى أن كارت الخدمات المتكاملة يُمنح لذوي الإعاقات فقط، بهدف مساعدتهم في الاستفادة من المزايا والخدمات التي تم تقديمها لهم وفقًا للقانون، موضحة أنه يتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة بثلاثة ألوان: الأخضر، الأزرق، والأورجواني، حيث يحدد كل لون درجة الإعاقة.

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ما هي مميزات كارت الإعاقة لعام 2023؟

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي فوائد ومميزات حمل بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تشمل ما يلي:

- جمع مزايا مالية من الحصول على معاشين.

- تخفيضات على وسائل النقل العام.

- فرصة التوظيف بنسبة 5% في المؤسسات والشركات.

- الاندماج في المدارس والجامعات.

- إعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- إعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- إعفاء جمركي على الأجهزة التعويضية.

- الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

- إعفاء من رسوم المدارس.