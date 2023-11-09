الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيض أموال الدعاية الانتخابية تؤكد حرصه على ترشيد الإنفاق

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بإعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار ليس بجديد على الرئيس السيسي، فدائمًا يحرص على ترشيد الإنفاق واستغلال الأموال في أمور تمس صالح المواطن البسيط.

خفض تكاليف الدعاية الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي 

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضرورة اتخاذ كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لجمع التبرعات للمساهمة في تقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة تأكيد على إنسانية الرئيس السيسي وتأكيد على استمرار دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

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