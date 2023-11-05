علاء عابد: المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي يستهدف تسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن افتتاح المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، يستهدف تطوير البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية والشرق الأوسط بعضها البعض.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته اليوم في افتتاح المعرض تحت رعاية الجمهورية وبحضور رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت أن تحقق طفرة كبيرة في مجال النقل مما أدى لوصول مصر لمكانة كبيرة في هذا المجال.

النائب علاء عابد: قطاع النقل شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي



وأكد أن القيادة السياسية والدولة المصرية تولي اهتمام كبير بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الاستثمار والتنمية الشاملة مرتبطة بصورة مباشرة بتوفير بيئة مناسبة وأولى خطوات هذه البيئة وجود شبكة طرق، ولذلك حرص الرئيس على الاهتمام بالطرق والكباري ومنظومة النقل بشكل عام مما ساهم بقوة في تحقق الهدف المنشود، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمة بصورة أفضل للمواطنين.

وأشاد بتصنيع “عربة قلاب” لنقل الطفلة والرمال لإخلاء الطريق أثناء التفريغ، لأول مرة في مصر، مؤكدا أن ذلك دليل على حدوث طفرة كبيرة في توطين الصناعات الثقيلة

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.