الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختبار 96 مشاركا في ختام المسابقة المحلية المؤهلة لـ"بورسعيد الدولية" لحفظ القرآن

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

استكملت المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الخميس، اختبارات المتقدمين لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك في يومها الأخير في فرعين من فروع حفظ القرآن الكريم، وهما حفظ القرآن للشباب بروايات، وحفظ القرآن للأطفال.

اختبار 96 من الشباب والصغار في ختام المسابقة المحلية 

وأجريت الاختبارات لـ 96 متسابقا في فرع حفظ القرآن الكريم، مقسمين إلي اختبار 69 منن الشباب في الحفظ بروايات، و25 من الصغار، وذلك من خلال اختيار المتسابق لنموذج المسابقة والذي يضم 3 أسئلة عبارة عن قراءة ما تيسر من كتاب الله، ويجري من خلالها تقيم حفظ المتسابق للقرآن بالروايات وتجويده للآيات وحسن القراءة، ويتم التقييم من اللجنة علي أن يتأهل الفائزون للمسابقة الدولية والتي تجري فعالياتها في فبراير 2024.

وتشكلت لجنة التحكيم والتي ضمت محكمون أجانب من الدكتور رمضان صيام، والدكتور محمد علي علي، والشيخ محمد رشاد زغلول، والشيخ محمد محمد فتح الله بيبرس، والدكتور منهاج الدين خامو شوف من طاجكستان، والدكتور عثمان جاوارا من مالي.

 انتهاء المرحلة الحالية من فعاليات المسابقة المحلية 

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة انتهاء المرحلة الحالية من فعاليات المسابقة المحلية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، علي أن تكون التصفيات النهائية في الأسبوع الأول من ديسمبر القادم من عام 2023، علي أن يتم تأهيل 42 متسابق من داخل وخارج مصر للمسابقة الدولية.

يذكر أن مسابقة الفائزون لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تحمل في دورتها السابعة أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشرف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتقدم لها في هذا العام 1670 متسابق ويتم تصفيتهم من خلال الإختبارات للتأهل للمسابقة الدولية.

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
مسابقت دولية متسابقين القرآن الكريم الإنشاد الديني بورسعيد

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