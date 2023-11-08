الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختبار 86 من الإناث والصغار في مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـ"بورسعيد الدولية"

مسابقة حفظ القرآن
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية

استكملت المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، الاختبارات المحلية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك في فرعين من فروع حفظ القرآن الكريم.

أجرت الاختبارات لجنة مكونة من الدكتور رمضان صيام، والدكتور محمد علي علي، والشيخ محمد رشاد زغلول، والشيخ محمد محمد فتح الله بيبرس، والدكتور منهاج الدين خامو شوف من طاجكستان، والدكتور عثمان جاوارا من مالي.

وأجريت الاختبارات لـ61 متسابقة في فرع حفظ القرآن الكريم بروايات كاملة، كما جرى اختبار 25 متسابق من الصغار في حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم، وذلك من خلال اختيار المتسابق لنموذج المسابقة وإجابته على 3 أسئلة، يجري من خلالها حفظة للقرآن بالروايات وتجويده للأيات وحسن قراءة القرآن، ويتم التقييم من اللجنة للتأهل للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

1745 متسابقا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

وأكد الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة، أن الفائزون في دورتها السابعة والتي تحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشرف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أضافت في هذا العام فروعا وإمكانيات جديدة تجعلها واحدة من أهم المسابقات في العالم، وقد تمكنت في تصفياتها المحلية أن تكون محط أنظار العالم أجمع.

وأضاف أن المسابقة تقدم إليها في دورتها الحالية 1745 متسابق من داخل وخارج مصر، ويجري الآن اختبار التصفية الثالث علي مدار 3 أيام في فروع المسابقة المختلفة، على أن يتم إجراء التصفية النهائية في ديسمبر المقبل ويتأهل 42 متسابقا من كافة دول العالم للمسابقة الدولية والتي تجري فعالياتها في فبراير القادم من عام 2024.

يذكر أن الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، تستكمل غدًا الخميس الاختبارات المحلية المؤهلة للمسابقة الدولية، وذلك للذكور فقط للفرعين الأول والجزء الأول من الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا وتفسير جزء عم للأطفال.

مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية

مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
مسابقة حفظ القرآن المؤهلة لـبورسعيد الدولية
القرآن الكريم محافظ بورسعيد الإنشاد الديني مسابقت دولية تصفيات

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