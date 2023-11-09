"فتح": العدوان لن يُزيدنا إلا إصرارًا على دحر الاحتلال

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح": إن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على كل محافظات الوطن، لن يُزيدنا إلا إصرارًا على دحر الاحتلال.

وأضافت فتح، في بيان، صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس: أن شعبنا سيواصل نضاله الوطني المشروع، والتصدي لمشاريع الاحتلال الإبادية والإلغائية لوجوده، متابعًا: هذا العدوان يأتي ضمن الحرب التي أعلنتها حكومة الاحتلال المتطرفة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

مجازر فظيعة

ونعت الحركة شهداء شعبنا في مخيم جنين والمدينة وقطاع غزة وبيت لحم والخليل، مؤكدة أن جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم بحق شعبنا ومدنييه وأطفاله ونسائه، تكشف عن النهج الدموي لمنظومة الاحتلال التي تمارس أفظع المجازر، مردفة أن هذه المجازر تترافق مع اعتداءات المستعمرين التي تتم بتواطؤ مع جيش الاحتلال وشرطته، وليس كما زعم رئيس حكومة الاحتلال أنها عمل فئوي.

قطاع غزة والضفة الغربية

ودعت "فتح"، المجتمع الدولي إلى الكف عن التعامل بسياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإلزام منظومة الاحتلال بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة قادة الاحتلال ومسؤوليه على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا.

حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، إلى 7 شهداء، إضافة إلى 13 إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلن مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، عن استشهاد الشاب أيهم محمد العامر (23 عاما)، من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد ايسر العامر.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد ستة مواطنين آخرين، لم تعرف هوياتهم بعد، عدد منهم متأثرا بجروحه الحرجة، بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.