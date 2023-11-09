أردوغان: الدول التى تتحدث دومًا عن الحريات صامتة الآن تجاه المجازر فى غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن النساء والأطفال يشكلون 73% من حوالي 11 ألفًا استشهدوا من سكان غزة، على يد إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة منتهكة القيم الإنسانية كافة.

الرئيس التركي: أرسلنا مساعدات إنسانية بالتعاون مع الأشقاء المصريين

وأضاف خلال كلمة له بقمة التعاون الاقتصادي بأوزبكستان، صباح الخميس: أرسلنا حتى اليوم أكثر من 230 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش لإيصالها إلى غزة على متن 10 طائرات، بالتعاون مع الأشقاء المصريين.

وقال الرئيس التركي: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح: يقتل الأطفال في غزة وكل قادة العالم يصمتون ولا يصدحون بأي شكل، النساء والأطفال يقتلون أمام أعيننا كمسلمين يجب أن نرفع أصواتنا وإن لم نرفعها الآن متى سنتحدث عن الحقائق.

وأشار إلى الاستعداد الآن لإرسال باخرتين تحملان مساعدات إنسانية يوم 15 نوفمبر، مشددًا على أهمية التضامن بين قادة العالم لوقف إطلاق النار في غزة.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه يجب التحدث بصوت عالٍ لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع أن جميع قادة العالم خرجوا في مسيرة تضامنية مع فرنسا ضد الإرهاب، بعد مقتل عدد من المواطنين الفرنسيين في حادثة «شارلي إبدو»، متسائلًا عن موقفهم بعد مقتل آلاف الأطفال في غزة.

وأشار أردوغان إلى أن الدول التي تتحدث دومًا عن الحريات صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن عن أن الاحتلال قصف 8 مستشفيات بشكل مباشر خلال الأيام الثلاثة الماضية مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاحتلال تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بداية العدوان، و60 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للمدارس، موضحًا أن استباحة الاحتلال للمستشفيات بالقصف وجعلها أهدافًا عسكرية جريمة حرب.

وتابع المكتب الإعلامي أن الاحتلال قصف الليلة الماضية ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية وقصف بوابة مستشفى النصر، مشيرًا إلى أن 255 ألف نازح في مدارس الأونروا في غزة والشمال والوكالة تتركهم منذ شهر بلا مأوى.