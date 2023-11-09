محافظ القاهرة يوجه مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات

كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة، والتموين، ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 12 طن لحوم ودواجن ذبحت خارج المجازر

وفى هذا السياق، أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط 12 طن لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر ومقطعات ومصنعات لحوم ودواجن ومفروم وكبدة ودهون وحواووشى وهياكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وفي سيقاقآخر، كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد أجرى زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجى بحى عين شمس لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحى.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

ن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة

وأكد محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، مشددا على رئيس الحى وجميع العاملين بالمركز التكنولوجي، بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.

وأضاف أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري بها ضمن رؤية الدولة 2030، بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة يبلغ 35 حى مميكن ميكنة كاملة يضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركز تكنولوجي بالاحياء ومركز تكنولوجي الديوان العام.