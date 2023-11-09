الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: مصر قدمت 5400 طن مساعدات إلى غزة مقابل "مساعدات أقل" من المجتمع الدولى مجتمعًا

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن من المستغرب أنه منذ اندلاع الحرب قدّم الشعب المصري، من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية، مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى قطاع غزة بلغت حوالي 5400 طن من المساعدات، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهه، في حين لم تتعد المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر في باريس حول الحرب: إن ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق بالاحتياجات في قطاع غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها.

وأشار إلى أن مصر دعت إلى ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وتندد بكافة الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم.

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