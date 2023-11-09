الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى يطالب المجتمع الدولى بالوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطينى فى غزة

سامح شكري
سامح شكري

دعا سامح شكري وزير الخارجية، المجتمع الدولى أن يعمل للوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية بدون مأوى أو طعام أو وقود أو منشآت صحية، والتي تمّ استهدافها.

وتساءل شكري خلال كلمة مصر في مؤتمر دولي في باريس حول الحرب: "هل يستمر هذا الوضع حتى يسقط المزيد من الضحايا الأبرياء؟.. أدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء تلك الكارثة".

وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لدعم فلسطين وتوفير جميع السبل للحفاظ على حقوقهم في الحياة على أرضهم.

وزير الخارجية فلسطين شكرى

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