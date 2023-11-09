الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماكرون: إسرائيل لديها الحق فى الدفاع عن نفسها لكن هناك مسئولية احترام القانون الدولى

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن هناك مسئولية احترام القانون الدولي، ويجب معاقبة المسئولين عن هجوم 7 أكتوبر.

وأكد، خلال خطابه في المؤتمر الإنساني الدولي الذي يستضيفه في فرنسا من أجل التوصل إلى حل للحرب في غزة، نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية: حياة البشر جميعها متساوية، لأنه ليست هناك ازدواجية في المعايير والقيم التي نؤمن بها، وهناك مسئولية تقع على جميع الدول الديمقراطية، وهي احترام القانون وحماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.

وتابع أن: "هناك ضرورة تنسيق وعمل عام بين الأجهزة الاستخبارية من جميع البلدان، وهذا يتطلب مشاركة ومساهمة جميع الأطراف الدولية، ويجب علينا معرفة ما هي الاحتياجات حاليًا من الناحية المادية والمالية، والأنشطة التي يمكن أن نقوم بها ميدانيًا، وما هي الطلبات التي يجب تقديمها لكل الأطراف المعنية لكي يتم إيصال المساعدات، ولكي يتم التحضير لوقفة إنسانية ثم لوقف إطلاق النار، وهي أمور لا بد منها".

إسرائيل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي القانون الدولي ماكرون فرنسا

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