الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بدعوة من الرئيس الفرنسى.. باريس تستقبل الوفود المشاركة فى المؤتمر الإنسانى حول غزة

ماكرون
ماكرون

تستضيف فرنسا، اليوم الخميس، مؤتمرًا إنسانيًا دوليًا من أجل سكان غزة.

وجاءت مبادرة المؤتمر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط آمال عريضة بالخروج بنتائج تخفف من حدة الأوضاع التي تهدد نحو 2.5 مليون مواطن، مع غياب المشاركة الإسرائيلية رسميًا.

جهود الجهات الفاعلة الأساسية التي تضطلع بتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة

وتصل الوفود المشاركة في المؤتمر الإنساني حول الأوضاع في غزة تباعًا، وسيحشد جهود الجهات الفاعلة الأساسية التي تضطلع بتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، والعازمة على العمل على نحو فعلي من أجل السكان المدنيين الفلسطينيين، إذ تشمل هذه الجهات الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في القطاع.

الرئيس الفرنسي سكان غزة غزة إسرائيل

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