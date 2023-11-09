اليابان تعلن تقديم مساعدات إغاثية لتحسين الظروف الإنسانية فى قطاع غزة

صرحت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بتقديم مساعدات إغاثية، لتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

المساعدات الإغاثية وصلت إلى مطار العريش أمس

وأعلنت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، بصفتها الهيئة المنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية، عن أن المساعدات الإغاثية وصلت إلى مطار العريش في مصر أمس الأربعاء، ثم ستنقل إلى قطاع غزة بمساعدة الهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أنه استجابة لهذه الحالة الطارئة، تقدم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة كمرحلة أولى من الدعم، متضمنة الخيام والبطانيات.

"جايكا" توقع مذكرة تعاون مع الهلال الأحمر المصري لضمان النقل السريع لمساعدات الإغاثة إلى غزة

وأكدت أنها وقعت مع الهلال الأحمر المصري مذكرة تعاون لضمان النقل السريع لمساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة فور وصولها إلى مطار العريش، وهناك تتولى توزيعها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا" أو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.