بعد تحذير "الصحة".. مخاطر حقنة البرد لمختلف الأعمار

حذَّرت وزارة الصحة المصرية من حقنة البرد التي يعطيها الكثير من الصيادلة داخل الصيدليات كنوع من أنواع الوقاية من التعرض للإصابة بنزلات البرد، ونسلط الضوء على السطور التالية على كل التفاصيل الخاصة بحقنة البرد والمخاطر الخاصة بها وكيف يمكنك الحصول عليها بشكل أمن وسليم لكي لا تتعرض للإصابة بأى مشكلات بالغة.

وتتمثل خطورة الحقنة الخاصة بالبرد، إنها تحتوي على مادة ثانية وهي الكورتيزون يؤدي الإفراط في استخدامها إلى ضعف المناعة، ففي حال إذا ساعدتك على التعافي المؤقت من دور البرد إلا أنها تقلل من عمل جهاز المناعة وبالتالي زيادة فرص التعرض للإصابة مرة أخرى بنزلة برد في مدة قصيرة للغاية كما أن لها أضرار كثيرة على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، ولا يجب منحها لهم نهائيًا.

وفقًا لموقع "health" الطبي، تتمثل مخاطر حقنة البرد في الآتي:

ضعف عمل جهاز المناعة وذلك نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من المضادات الحيوية.

قد تتسبب في ظهور ما يعرف باسم العفن الأسود نظرًا لكثرة المضادات الحيوية بها.

زيادة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وهو ما يقلل من فرص الشفاء من بعض الأمراض التى تحتاج لمضاد حيوي.

قد تسبب التعرض لارتفاع ضغط الدم المفاجئ.

تؤثر سلبًا على صحة الكبد.

قد تسبب الرجفة والرعشة.

ووفقًا لتصريحات وزارة الصحة، فإن حقنة البرد التي يتم استخدامها في الوقت الحالي من خلال عدد ضخم من المواطنين قد تتسبب في مخاطر عديدة خاصة عند استخدامها لعلاج نزلات البرد والعدوى الفيروسية، حتى مع مختلف الأعمار إذا كان المريض صغير السن أو كبير السن.

كما أن حقنة البرد تتكون من نسبة كبيرة من المضاد الحيوي وكورتيزون ومسكن للآلام وكل من هذه المكونات يسبب مضاعفات، والمضادات الحيوية المكون منها حقنة البرد لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، إنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد.