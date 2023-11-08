أبرزها الإصابة "بالعفن الأسود".. تعرف على مخاطر "حقنة البرد" (فيديو)

كشف مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خطورة حقنة البرد، مؤكدا أنها من "الخزعبلات" حد وصفه، والمنتشرة وفقا للموروثات الشعبية في الوطن العربي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن أغلب الأمراض المنتشرة حاليا سواء في فصل الخريف أو الفصل القادم الشتاء هي أمراض تسببها فيروسات.

وأضاف بدران: "الأمراض الفيروسية لا يكون علاجها المضادات الحيوية، والتي تعمل على مقاومة البكتريا"، لافتا إلى أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية من شأنه إضعاف المناعة.

وتابع: "كثرة الاعتماد على المضادات الحيوية، تساعد على ظهور الفطريات مثل فطر "العفن الأسود"، والتي ظهرت بكثرة خلال فترة انتشار "كورونا".

وأوضح، أن كثرة استخدام المضادات الحيوية، بين الأطفال تؤثر على مرحلة النمو، مشيرا إلى أنها تساعد على تكاثر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية نفسها ما يقلل جدوى المضادات الحيوية.