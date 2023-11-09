الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة، حيث نجحت فى القبض على ٤ تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا حال تواجده بطريق القاهرة/ الإسماعيلية، وبحوزته 20 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش وسيارة مستأجرة بدون تراخيص.

وكذا ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته 1,250 كيلوجرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس- سيارة ملاكى.

كما تم ضبط عاطل وميكانيكى لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش و2 فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة الاتجار بالمواد المخدرة مركز شرطة دشنا

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