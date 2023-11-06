الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إثر خلافات مالية.. ضبط المتهمين باختطاف عامل بالتجمع الخامس

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ضبط رجال  مديرية أمن القاهرة ، المتهمين المتورطين في واقعة اختطاف عامل بالتجمع الخامس، لوجود خلافات مالية وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه أنه حال تواجدها برفقة نجلها "عامل" مقيم بذات العنوان أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما، فوجئت بقيام مجهولين باصطحاب نجلها داخل سيارة ميكروباص لم تتبين أرقام لوحاتها والانصراف به.

نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مزرعة، سائق و5 آخرين يعملون بذات المزرعة، تم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه مالك شركة استثمار عقارى مقيد الحرية على ذمة قضايا نصب، واستيلائه منه على مبلغ مالى قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا.

 وتابع صاحب المزرعة، أنه اختمرت في ذهنه اختطاف المجنى عليه لمساومته على رد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجنى عليه داخل المزرعة، كما أضاف أحد المتهمين بأن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك أحد أصدقائه.

وتم بإرشادهم تحرير المجنى عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤاله اتهمهم باختطافه وإحداث إصابته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مديرية امن القاهرة ختطاف عامل التجمع الخامس قسم شرطة التجمع الخامس

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