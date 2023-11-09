الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة العالمية: مقاومة مضادات الميكروبات خطر يُهدِّد الصحة

دورة تدريبية
دورة تدريبية

يعقد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الآن، دورة تدريبية إلكترونية لمناقشة المشكلة المتنامية لمقاومة مضادات الميكروبات، وتحسين عملية إعداد تقارير بشأنها. وقالت المنظمة إن مقاومة مضادات الميكروبات خطر يُهدِّد الصحة والنظم الصحية في الإقليم، حيث تشير التقديرات إلى أن مقاومة البكتريا للأدوية قد أودت بحياة 110000 شخص في الإقليم في عام 2019، ولا يزال الوضع يزداد سوءًا. 

الخطر المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات

وأشارت إلى أن إقليم شرق المتوسط يواجه تحديات كثيرة، وهناك قصور في الإبلاغ عن الخطر المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات. 
وتابعت: تستبق هذه الدورة التدريبية الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، الذي ينطلق هذا العام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام تستطيع أداء دور محوري في تحسين الوعي بهذه القضية وفهمها والإحاطة بأسبابها وعواقبها، وتقديم إرشادات للجمهور وراسمي السياسات بشأن الإجراءات التي يمكن، بل ينبغي، اتخاذها في هذا الصدد. 

الصحة العالمية: الأوضاع كارثية فى مستشفى الشفاء بغزة.. والإمدادات غير كافية


وقالت إن مقاومة مضادات الميكروبات قضية تقنية ومُعقَّدة، تنشأ عن مجموعة من العوامل، ومن المهم أن نحدد سبلًا لنقل رواية أبسط، لكنها مقنعة، تقدم إلى الجمهور معلومات تتجاوز تغطية وسائل الإعلام الرئيسية لهذه القضية، التي لا تزال في أغلب الوقت تقتصر على التقارير الرسمية أو الاكتشافات العلمية.     

أوضاع الطوارئ 

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى إذكاء وعي الصحفيين في الإقليم وتعزيز فهمهم للخطر الذي تمثله مقاومة مضادات الميكروبات، وعرْض دراسة حالة عن مقاومة مضادات الميكروبات في أوضاع الطوارئ، وتحديد طرائق جذابة يقدم من خلالها الصحفيون تقاريرهم الإخبارية عن مقاومة مضادات الميكروبات، وتوعية الصحفيين بأسباب مقاومة مضادات الميكروبات وعواقبها، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من آثارها.

txt

"الصحة" تحذر من المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا


كما تهدف الدورة التدريبية إلى تبادل القصص التي تركز على الناس، ومنهم الناجون من حالات العدوى الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات، والمهنيون الصحيون في الخطوط الأمامية، والشباب المشاركون في الاستجابة لهذه القضية، وزيادة التقارير التي تعرضها وسائل الإعلام في الإقليم خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، وإنشاء شبكة من الصحفيين تُعنى بتقديم تقارير عن مقاومة مضادات الميكروبات بعد الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات. 
 

العالمية مقاومة البكتريا مقاومة مضادات الميكروبات دورة تدريبية البكتريا

الأكثر قراءة

"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

البنت بـ3 آلاف جنيه.. مفاجآت فى اعترافات "أم خالد" زعيمة أكبر شبكة للحرام بالجيزة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-11-2023 والقنوات الناقلة 

سقوط طالبة من الطابق الرابع فى أوسيم

"كلب" يقود عاطلًا للسجن المؤبد بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وضع معقد

ماجد حبته

مؤتمر باريس حول غزة

خالد عكاشة

مستجدات الوضع الميدانى فى السودان!

محمد العسيري

نحن لا نأكل الحرب.. الحرب تأكل الجميع

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

لواء.حمدى البطران

مصر وغزة.. وحديث المآسى

محمد رفعت

تطور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

"المركزى للإحصاء الفلسطينى": غزة خسرت 35 مليار دولار بسبب 17 سنة من الحصار

شهيدان برصاص جيش الاحتلال فى بيت لحم والخليل

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة