الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: الأوضاع كارثية فى مستشفى الشفاء بغزة.. والإمدادات غير كافية

مستشفى الشفاء بغزة
مستشفى الشفاء بغزة

أعلنت منظمة  الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن أن الإمدادات الطبية التي سلمناها لغزة غير كافية لتلبية احتياجات أهالي القطاع، مشيرة الى أن الأوضاع الطبية في مستشفى الشفاء بغزة كارثية. 

وأضافت أنه لا يجب عزل المناطق الشمالية من غزة أو حرمانها من المساعدات الإنسانية.

وتابعت في بيان لها: "قافلة إمدادات طبية مشتركة بين الأونروا والمنظمة وصلت مستشفى الشفاء بغزة". 

نداءات عاجلة لوقف إطلاق النار 

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سيناريوهات اليوم التالى.. غزة بعد الحرب: تصور غربى لتدويل إدارة القطاع.. ومصر صاحبة رؤية لاستعادة الحق الفلسطينى

وأصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، نداءً عاجلًا لوقف إطلاق النار أثناء زيارته معبر رفح في مصر اليوم.

ووصف "تورك" المعبر الحدودي بأنه "شريان حياة" لـ2.3 مليون شخص في غزة.

غزة الإمدادات الطبية القطاع أداء منظمة الصحة العالمية تلبية الاحتياجات

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