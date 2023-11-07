الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: نحث جميع الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن حث جميع الأطراف الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. 

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن "التاريخ سيحكم علينا جميعا"، ويحث على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. 

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد حث رئيس منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف المعنية على الموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة و"العمل من أجل سلام دائم".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على وسائل التواصل، إن 10 آلاف شخص قتلوا على مدار شهر من "القصف المكثف" في غزة، أكثر من 4000 منهم من الأطفال.

إلى متى ستستمر هذه الكارثة الإنسانية؟

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وكرر دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في غزة، مضيفا: وسيحكم علينا التاريخ جميعا من خلال ما نفعله لإنهاء هذه المأساة.

ويوم الاثنين، انضم تيدروس إلى رؤساء العديد من هيئات الأمم المتحدة الرئيسية في دعوة موحدة لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري في غزة. لقد طفح الكيل. 

وقال بيان مشترك إن هذا يجب أن يتوقف الآن.

إن شعبًا بأكمله محاصر ويتعرض للهجوم، ويُحرم من الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويتعرض للقصف في منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم وأماكن عبادتهم. هذا غير مقبول.

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