الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إجلاء أكثر من 100 فرنسى من غزة عبر رفح

غزة
غزة

أعلنت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عن إجلاء أكثر من 100 مواطن فرنسي وعائلاتهم من غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، حسب وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "مجموعتين من المواطنين الفرنسيين والمسئولين وأصحاب الحقوق تمكنوا من المغادرة" يومي الإثنين والثلاثاء، وهم الآن "بأمان في مصر".

وأضافت أن المغادرين يرفعون عدد المخارج التي نظمتها فرنسا إلى أكثر من 100 شخص، وفق صحيفة الجارديان.  

وذكرت، في الأيام المقبلة، سنواصل جهودنا حتى يتمكن جميع مواطنينا والمسئولون لدينا وعائلاتهم الذين يريدون مغادرة غزة من القيام بذلك.

وذكرت الوكالة أن المئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية شوهدوا، الثلاثاء، ينتظرون إجلاءهم عند معبر رفح، مشيرة إلى أن فلسطينيين مزدوجي الجنسية وأجانب ينتظرون عبور معبر رفح الحدودي مع مصر، جنوب قطاع غزة.

بريطانيا تعقد اجتماعًا طارئًا 

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بريطانيا تبحث تأثير الصراع بين إسرائيل وفلسطين على البلاد

ومن المقرر أن تعقد حكومة المملكة المتحدة اجتماعًا طارئًا للاستجابة حول تأثير الحرب بين إسرائيل وفلسطين في المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم رقم 10، إن نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، سيترأس اجتماعًا للجنة الطوارئ كوبرا "لتنسيق رد الحكومة على الوضع في إسرائيل وغزة" ومن المقرر النظر في مجموعة واسعة من المجالات، لكن من الواضح أنه يركز بشكل خاص على تأثير الهجوم الإرهابي على المملكة المتحدة محليًا، وكيف يمكننا معالجة بعض الأهمية المتعلقة بتماسك المجتمع بشكل خاص.

يأتي الاجتماع وسط مخاوف لدى الوزراء بشأن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين المخطط لها في عطلة نهاية الأسبوع بيوم الهدنة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الحوادث المعادية للسامية والمعادية للإسلام في بريطانيا.

من جانبه، قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل قد تفكر في "وقفات تكتيكية صغيرة" في القتال؛ للسماح بدخول المساعدات أو خروج المحتجزين من قطاع غزة، لكنه رفض مرة أخرى الدعوات لوقف إطلاق النار.

غزة معبر رفح عائلاتهم 100 مواطن فرنسي مصرر

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