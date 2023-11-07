بريطانيا تبحث تأثير الصراع بين إسرائيل وفلسطين على البلاد

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء، عن أن لجنة الطوارئ ستُعقد للنظر في تأثير الصراع بين إسرائيل وفلسطين في المملكة المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، الذي يتحدث بشكل رسمي في المملكة المتحدة، لكنه يظل مجهولًا، "سيبحث في مجموعة واسعة من المجالات ولكن من الواضح أنه يركز بشكل خاص على تأثير الهجمات على المملكة المتحدة محليًا" وكيفية التعامل معه، قضايا مهمة حول "تماسك المجتمع".

وكان هناك خلاف قائم في المملكة المتحدة حول خطط لتنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين عبر لندن يوم السبت 11 نوفمبر، التي من المقرر أن تتم بعد التزام الصمت في الساعة 11 صباحًا بمناسبة يوم الهدنة.

أفادت تقارير PA Media بأن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء قال إن رئيس الوزراء ريشي سوناك اعتبر جدولة المسيرة استفزازية وغير محترمة، وتنظم مسيرات مؤيدة للفلسطينيين كل يوم سبت في لندن منذ بدء التصعيد الأخير في الصراع، كما نصحت شرطة العاصمة لندن المنظمين بإلغاء الموعد المقرر يوم السبت 11 نوفمبر.