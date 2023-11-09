الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: التوسع فى الرقعة الزراعية يحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات للتوسع في الرقعة الزراعية تهدف إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ توليه القيادة على التوسع في الرقعة الزراعية بإقامة مشروعات زراعية جديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق فائض للتصدير.

تغيير جذرى فى خريطة مصر الزراعية

وأشار عضو مجلس النواب على أن الدولة المصرية حققت تغييرا جذريا في خريطة مصر الزراعية من خلال إقامة العديد من المشروعات، منها مشروع توشكى وشرق العوينات والفرافرة ومستقبل مصر لتحقيق الاستثمار الزراعي في الخير والنماء.

وأكد أن التوسع في إنشاء المجمعات الزراعية المتكاملة يزيد معدلات الصادرات مما يوفر العملة الصعبة، علاوة على توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى إتاحة المواد الزراعية والبذور للفلاحين ومتابعة احتياجاتهم لزيادة الإنتاج، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.

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وتابع عضو مجلس النواب أن التوسع في الرقعة الزراعية يستهدف تأمين مصر غذائيا، وتحقيق الاكتفاء الذي يجعلها تكف عن الاستيراد بل تحقق فائضا للتصدير، خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

جهود الدولة فى تفعيل المشروع القومى للإنتاج الزراعى 

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" وعدد من المشروعات الأخرى، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات. 

ووجّه الرئيس بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي.

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