حقوق الإنسان بالنواب: مصر استغلت موقفها القوى لإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر استغلت موقفها الإقليمي القوي الثابت في الضغط الدولي لإجبار حكومة الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

وقال "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إنه منذ اندلاع الحرب الغاشمة على أهلنا بقطاع غزة، والكم الكبير من الضحايا الذين استشهدوا من أجل القضية، كانت مصر حاضرة منذ البداية ومساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام.

موقف مصر سابق

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن موقف مصر كان سباقًا بالمقارنة بتحركات الدول الأخرى، واستغلت مصر موقفها الإقليمي القوي الثابت في الضغط الدولي وعلى حكومة الاحتلال بشأن إدخال المساعدات الإنسانية التي ليست قليلة، ولكنها ترخص للدفاع عن المدنيين العزل بقطاع غزة.

ونوه بأن هناك بعض الدول التي كانت تطلق السهام على مصر بشأن حقوق الإنسان تتقدم الآن بمشاريع قوانين لتغليط العقوبات على الفلسطينيين سواء بطردهم أو تطبيق عقوبات مادية وحبس بشأن من يتطاول على الكيان المحتل أو الصهيونية بشكل عام، موضحًا أن مشاريع التشريعات لم تدخل ضمن المنظومة التشريعية، ولكنها تؤكد الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة للغرب.