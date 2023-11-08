الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منظمة التحرير الفلسطينية: وحدة الأرض والشعب قرار لا مساومة عليه

حسين الشيخ أمين
حسين الشيخ أمين

قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواقل ووضعها شروط لعدم التحويل لقطاع غزة.

 

قرار فلسطيني

وشدد الشيخ، على أن وحدة الأرض والشعب هو قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، وأضاف «سنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع حتى لو بقي درهم واحد»، حسبما ذكرت فضائية الغد.

ونفت وزارة المالية الفلسطينية، أن تكون حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد قدمت تسهيلات مالية للسلطة الوطنية.
وأوضح مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في وزارة المالية، المسئول عن التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لؤي حنش، أن حكومة الاحتلال الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق.
كما تقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري علي 35 مليون شيكل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيكل.

الجمارك القيادة الفلسطينية أموال المقاصة غزة قطاع غزة

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