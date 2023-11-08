الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قاضى قضاة فلسطين: اخترنا العيش على أرضنا والموت فيها ولن نهجرها

الدكتور تيسير التميمي
الدكتور تيسير التميمي

أكد الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في فلسطين، أن غزة تتعرض لحرب إبادة لم يسبق لها مثيل في هذا القرن.

وقال قاضي قضاة فلسطين، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن الفلسطينيين صامدون لأنهم أصحاب حق، كما أنهم أصحاب فلسطين، موضحًا: "نصمد على أرضنا وندافع عنها، لأنها مهد الحضارات ومهبط الرسالات"، متابعًا: "الله سبحانه وتعالى حبانا بأن ندافع عن فلسطين، وأن نكون رأس الحربة في الدفاع عنها، هذه المكانة التي ميزنا الله وحبانا بها دفعتنا إلى الصمود على أرضنا مهما كانت التضحيات".

وأكد قاضي قضاة فلسطين: نواجه الآن حرب إبادة جماعية، وغزة الآن أصبحت مقبرة لأهلها، أطفالًا ونساءً وشيوخًا ورجالًا، قدمنا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين والبيوت التي هدمت.

وأضاف: أن الشعب الفلسطيني اختار أن يعيش على أرضه، وأن يدفن ويموت فيها، ولن يهجر منها مهما كلف ذلك من تضحيات.

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