الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف قافلة طبية في طريقها لمستشفيات غزة

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، من خان يونس، عن سقوط 6 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف شرق خان يونس، لمنزلا في مدينة الزنة بخان يونس، فضلًا عن سقوط عدد كبير من الشهداء في قصف استهدف منطقة النصيرات.
 

وكشفت مراسلة القناة في رسالتها على الهواء مباشرة، اليوم الأربعاء، عن استقبال المستشفى الإندونيسي عددا من الشهداء خلال الساعة الماضية، بالرغم من أنه شبه متوقف عن العمل، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف قافلة طبية في طريقها لمستشفيات شمال غزة.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أطلقت التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة، وذلك عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.

وقالت الكيلة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الكوادر الطبية تدفع ثمنًا غاليًا لتواجدها على رأس عملها والتي أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، في حين تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والاسعافية المئات.

وأكدت أن هناك عددًا من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة ما تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في مستشفيات غزة، مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى جانب منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وفتح ممرات إنسانية.

قصف إسرائيلي القاهرة الإخبارية المستشفى الأندونيسي الشهداء

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي لـ10569 بينهم 4324 طفلًا

“القاهرة الإخبارية” تجهيز 75 شاحنة تمهيدًا لعبورها معبر رفح اليوم

المفوض السامى لـ"القاهرة الإخبارية": معبر رفح هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة لسكان غزة

مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان يشكر مصر لإدخال المساعدات لغزة

عضو بحزب العمال البريطاني يستقيل من منصبه احتجاجًا على الوضع بغزة

وزير خارجية بريطانيا: موقفنا واضح بشأن ضرورة حل الدولتين

مجموعة السبع: يجب منع حدوث مزيد من التصعيد فى قطاع غزة

خبير دولى: مصر تحركت لإدخال المساعدات عبر معبر رفح رغم التعنت الإسرائيلى

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

سارة الشلقاني تكشف دلالة توقيت زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية لمصر

الإعدام لقاتل "سيدة كفر الشيخ" بـ"طفي السجائر"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصري !

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟