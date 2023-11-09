أخبار فاتتك|استشهاد 30 فلسطينيًا فى قصف على غزة وغلق صفحة بيومى فؤاد

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والفنية والرياضية والاقتصادية وغيرها، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. استشهاد 30 فلسطينيًا في قصف إسرائيلى استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالى غزة

قال تليفزيون فلسطين، إن 30 شخصًا استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة من دون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

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غلق ا لصفحة الرسمية لبيومي فؤاد على "فيسبوك"

قبل ساعات قليلة فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بأن الصفحة الرسمية للفنان بيومى فؤاد أُغلقت نهائيًا ولم يعد لها وجود، ولم يظهر ما إذا كانت الصفحة تم إغلاقها من قبل أدمن صفحة بيومي فؤاد بعد فقدانها مليون متابع أم حدثت عليها شكاوي وتقارير أدت لغلقها!.

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65 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 على المراكز الانتخابية، والبالغ عددها 10 آلاف و85 مركزًا على مستوى الجمهورية وفقًا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.

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سفير فلسطين لدى القاهرة: سمعنا الكثير من الشعارات عن الهدنة الإنسانية دون تنفيذ

قال اللواء دياب لوح، السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إنه سمع الكثير من الأحاديث الدولية الخاصة المتعلقة بتطبيق هدنة إنسانية في غزة لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية، وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، ودعوات لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، دون وجود أي تنفيذ على أرض الواقع.

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الريال يتأهل لثمن نهائى دورى الأبطال بثلاثية فى شباك براجا

تأهّل ريال مدريد إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024، وذلك بفوزه على ضيفه سبورتينج براجا، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد سانتياجو برنابيو، في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات.

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