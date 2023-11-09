65 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، على المراكز الانتخابية والبالغ عددها 10 آلاف و85 مركزًا على مستوى الجمهورية وفقًا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.

ويحق لما يقرب من 65 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى ولا يجوز التعديل فيها إلا في حالتين قبل 15 يومًا من الاقتراع وهي حذف المتوفين أو إضافة من صدر له حق بالإدراج في قاعدة البيانات.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

ومن المقرر إتاحة خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الوسائل التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية فإن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، لكنه سمح القانون للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.